استحوذت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" على 80% من رأس مال شركة خدمات النفط المحدودة مقابل 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، بحسب بيان للبورصة يوم الأربعاء.

وقالت "ساسكو" إنها ستمول عملية الاستحواذ من مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية، وإن الصفقة "تهدف للتوسع في مواقع جديدة وزيادة حصتها السوقية وتعزيز انتشارها وشبكة محطاتها".

وتأسست شركة خدمات النفط المحدودة في عام 1987، وهي متخصصة في مجال محطات الوقود وخدمات السيارات وتوزيع المنتجات والخدمات البترولية في السعودية، وتمتلك وتشغل 233 موقع في المملكة، بحسب بيان اليوم.

ماذا نعرف عن "ساسكو"؟

هي شركة مساهمة سعودية تأسست في عام 1982 وهي مدرجة بسوق الأوراق المالية السعودي "تداول".

تعمل الشركة في عدد من القطاعات من بينها الفنادق ومراكز خدمات السيارات والمسافرين ورياضات السيارات والدراجات النارية، كما تعمل في أنشطة الاستثمار من خلال تأسيس وتملك حصص وأسهم في شركات.

وفي 2009 أضافت الشركة نشاط النقل، ويقدم خدمات نقل المحروقات بأنواعها، وخدمات نقل المياه، إضافة لقطاع المقاولات.

وزادت إيرادات الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 86.7% لتسجل 2.8 مليار ريال (746.7 مليون دولار) وصافي ربح بعد الزكاة والضريبة 35.5 مليون ريال (9.5 مليون دولار) بزيادة 18.3% عن نفس الفترة من العام السابق، بحسب موقع سوق المال السعودي.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير عبد القادر رمضان، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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