ارتفع صافي ربح مجموعة بنك قطر الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4% على أساس سنوي ليسجل نحو 7 مليار ريال قطري (1.9 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وهذه الأرباح هي الأعلى عن تلك الفترة المالية في 3 أعوام، لكنها تظل أقل من أرباح نفس الفترة من عام 2019، بحسب بيانات البنك.

وتأسس بنك قطر الوطني في عام 1964، ويبلغ رأسماله نحو 9.2 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، ويعمل في أكثر من 31 دولة، وفق الوكالة.

نظرة على الأرباح نصف سنوية للبنك

(وفق بيانات رسمية)



يونيو 2018: نحو 7.1 مليار ريال (1.95 مليار دولار)

يونيو 2019: نحو 7.4 مليار ريال (2 مليار دولار)

يونيو 2020: نحو 6.4 مليار ريال (1.76 مليار دولار)

يونيو 2021: نحو 6.8 مليار ريال (1.87 مليار دولار)

يونيو 2022: نحو 7 مليار ريال (1.9 مليار دولار)

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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