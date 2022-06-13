وقعت القابضة (ADQ) وهي صندوق سيادي في أبو ظبي، اتفاقية استحواذ على مجموعة بيرجي ميفار التركية، وفقا لبيان يوم الاثنين، لكنها لم تذكر قيمة الصفقة التي لا تزال خاضعة للموافقات.

وتستثمر القابضة – التي تأسست في 2018 – في عدة قطاعات بينها الأدوية، من خلال استحواذها على عدد من الشركات في عدة دول منها سويسرا والإمارات ومصر.

نبذة عن ميفار

أسست عام 1963 في تركيا.

تعمل في تطوير وتصنيع الأدوية والحقن بالإضافة للعبوات التي تستخدم في تقديم اللقاحات.

وتصدر منتجاتها لأكثر من 30 دولة في أوروبا وآسيا.

من يملكها؟

استحوذ تحالف مكون من Ethemba Capital و Stage Capital في عام 2011 على حصة مسيطرة في بيرجي.

شركة Ethemba Capital أسست في عام 2006 في لندن، واستثمرت أكثر من 500 مليون دولار في شركات لها عمليات في البرازيل وإسرائيل ومصر وتركيا والصين وروسيا بالإضافة لدول أخرى.

اما Stage Capital هي شركة بريطانية تأسست عام 2000 وتعمل في إدارة محافظ الاستثمار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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