قالت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" السعودية، إن مجلس إداراتها وافق على تأسيس شركة في مصر، لتكون أولى محطاتها التوسعية خارج منطقة الخليج.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة السعودية، يوم الأحد، إن الشركة الجديدة ستكون مملوكة لها بالكامل وستضخ استثمارات مباشرة أولية بقيمة مليار جنيه (63.7 مليون دولار).

وستقوم الشركة بتمويل خطتها التوسعية في مصر عن طريق التمويل الذاتي والاقتراض، بحسب البيان.

وقالت "اكسترا" إن الهدف من هذه الخطوة هو "تعزيز مكانة الشركة في السوق الإقليمي واستكمال سياسة الشركة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الأرباح".

فمن هي "اكسترا"؟

تأسست عام 2003، وهي مدرجة في البورصة السعودية، وتعمل في مجال البيع بالتجزئة للعديد من المنتجات التي تشمل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، ولديها 42 فرع في المملكة، بالإضافة لفروع في البحرين وعمان، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وحققت الشركة زيادة بنحو 52% في أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ نحو 271 مليون ريال (17.3 مليون دولار)، بحسب بياناتها على موقع البورصة السعودية.

وتعتبر شركة الفوزان القابضة، هي أكبر مساهم في "اكسترا" بنحو 30%، بحسب موقعها الإلكتروني، والفوزان هي إحدى الشركات العائلية السعودية الكبيرة وتعمل في عدد من المجال تشمل التجزئة والصناعة والعقارات والرعاية الصحية، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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