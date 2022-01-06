أعلنت مجموعة Ooredoo اليوم الخميس عن تعيين أحمد النعمة كرئيس تنفيذي إقليميًا - بدون ذكر تفاصيل الإقليم - بدءًا من الأول من يناير الحالي، بحسب إفصاح الشركة.

وتتواجد مجموعة Ooredoo المدرجة في بورصة الدوحة في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، كما يصل عدد مستهلكي خدماتها إلى حوالي 100 مليون مستخدم، بحسب موقع الشركة.

ما نعرفه عن أحمد النعمة:

(بحسب صفحته على LinkedIn)

- درس الهندسة تخصص إلكترونيات في جامعة كولورادو دينفر بالولايات المتحدة في الأعوام من 2000 وحتى 2003.

- قضى مسيرته المهنية في مجموعة Ooredoo حيث بدأ العمل بها عام 2004.

- تولى منصب رئيس المبيعات والخدمات عام 2015 ثم شغل منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا منذ يوليو 2017.

- شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo إندوسات في إندونسيا منذ مايو 2019 وحتى نهاية 2021.

- وانضم لعضوية مجلس الإدارة في Ooredoo عمان ثم في تونس وميانمار في فترات متلاحقة.

(إعداد: وعد أحمد، وقد عملت وعد سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها آسيا تايمز وأهرام أونلاين)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

© ZAWYA 2022