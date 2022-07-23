بعد انقسام حول القرار، أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى مستوى من التنبيه لدى المنظمة، بحسب مؤتمر صحفي عقده مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم.

ويعني هذا ان المرض يحتاج تعاون على مستوى العالم واهتمام ولكن لا يعني انه وباء مثل كوفيد-19 الذي تم اعلانه حالة طوارىء عالمية سابقا.

وجدري القردة يمكن أن ينتقل من الحيوانات البرية للإنسان لكن إنتشاره من إنسان لآخر محدود، حيث تنتقل العدوى من قروح مصاب، أو ملامسة ملابس وفراش متلوث بسوائل أو قروح شخص مصاب أو في بعض الأحيان خلال ممارسة الجنس.

ومن أبرز أعراض المرض ظهور قروح جلدية في عدة مناطق من الجسم.

وبحسب مصادر لرويترز كان هناك اختلاف في الرأي بين بعض أعضاء منظمة الصحة حول القرار حيث أعتقد بعضهم ان حجم الانتشار والوفيات يجعل المرض لا يستحق اعلانه حالة طوارىء عالمية.

وبلغت عددالإصابات بجدري القردة نحو 16 ألف و 5 وفيات.

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(إعداد: فريق التحرير)

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