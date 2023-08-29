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أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني في مصر تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة إلى مدينة بورتسودان في السودان، اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل، بحسب بيان نشرته وزارة الطيران المدني المصرية على حسابها على فيسبوك مساء يوم الثلاثاء.

ووفق الوزارة، فمن المقرر تسيير الرحلات بين القاهرة وبورتسودان بواقع رحلة واحدة يوميا.

فيما قالت مصر للطيران، عبر حسابها على فيسبوك الثلاثاء، إنه تمت إضافة وجهة جديدة هي "بورتسودان" إلى شبكة وجهات مصر للطيران.

يأتي هذا فيما كانت سلطة الطيران المدني في السودان أعلنت إعادة فتح المجال الجوي الشرقي أمام الملاحة العالمية اعتبارا من 15 أغسطس الجاري، بعد إغلاقه بالكامل منذ منتصف أبريل الماضي إثر اندلاع صراع في البلد.

كما أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية تدشين مركز للملاحة الجوية في مدينة بورتسودان الواقعة في شرق البلاد.

ويدور صراع في السودان منذ أكثر من 4 شهور تخللته هدنات متقطعة بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي في السودان عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو المعروف بحميدتي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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