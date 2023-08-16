قررت سلطة الطيران المدني في السودان إعادة فتح المجال الجوي الشرقي أمام الملاحة العالمية اعتبار من الثلاثاء 15 أغسطس 2023، بحسب بيان نشره مطار الخرطوم الدولي عبر صفحته على فيسبوك.

ووفق البيان، تم تدشين مركز للملاحة الجوية في مدينة بورتسودان الواقعة في شرق البلاد.

وقٌفل المجال الجوي منذ منتصف أبريل بعد بدء الصراع بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، وهو حليف سابق لبرهان وكان نائب رئيس مجلس السيادة قبل أن يقيله البرهان من هذا المنصب.

والشهر الماضي، أعلنت سلطة الطيران المدني تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام الطيران المدني حتى 15 أغسطس 2023، باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء بشرط الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

ولم تنجح المساعي الإقليمية والدولية في وقف إطلاق النار بشكل نهائي حيث اتفق الطرفان المتنازعان في السودان مرارا على وقف مؤقت لإطلاق النار بوساطة سعودية - أمريكية، لكن تلك الهدنات غالبا ما كانت تشهد خروقات، مما دفع واشنطن والرياض للإعلان في يونيو الماضي عن تعليق محادثات السلام التي تستضيفها جدة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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