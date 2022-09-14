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منح مجلس الوزراء المصري شركة "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما الموافقة الواحدة -المعروفة باسم الرخصة الذهبية- على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما وتنقيتها لتصنيع منتجات دوائية نهائية مشتقة منها.

ووافق المجلس، بحسب بيان له يوم الأربعاء، على اعتبار المشروع من المشروعات الاستراتيجية والقومية في تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار.

كما وافق المجلس على إضافة نشاط "فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها" إلى قائمة المجالات التي حددها سابقا لاعتبار مشروع من المشروعات الاستراتيجية أو القومية.

وتنص المادة 20 من قانون الاستثمار على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ماذا نعرف عن الشركة؟

(بحسب بيان مجلس الوزراء والموقع الإلكتروني للشركة)



شركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما هي شركة مساهمة مصرية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية -التابع للجيش المصري- وشركة جريفولز أس أيه الإسبانية، وهي مؤسسة رعاية صحية عالمية تأسست في برشلونة عام 1909.

وتستهدف الشركة تصنيع مشتقات البلازما وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأدوية المشتقة من البلازما في مصر، والكشف والمسح الطبي الدوري للمواطنين.

ويتضمن مشروع الشركة إقامة مصنع لتجزئة وتنقية مشتقات البلازما، وإنشاء 20 مركز للتبرع بالبلازما وتجميعها (المادة الخام للمصنع)، وكذلك إنشاء معامل الاختبار والمخازن اللازمة لهذه الصناعة.





(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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