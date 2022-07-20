يستأنف الطيران المدني المصري الأربعاء رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر، جنوب مصر بعد تعليقه لمدة يوم، وفقا لبيان حكومي الثلاثاء.

كانت وزارة الطيران المدني المصرية، قررت يوم الاثنين، تعليق نشاط طيران البالون للتحقيق في حادثة سقوط بالون والذي أدى لتعرض راكبان من أصل 28 راكب إلى إصابات طفيفة.

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لكن الوزارة قررت استمرار تعليق رحلات الشركتين محل الواقعة لحين استكمال التحقيقات.

وفي يناير 2018، توفي شخص وأصيب 12 آخرين في حادث مماثل في الأقصر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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