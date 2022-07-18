أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، يوم الاثنين، تعليق نشاط طيران البالون في مدينة الأقصر جنوب مصر للتحقيق في حادثة سقوط بالون.

وأفاد البيان أن سرعة الرياح عند الارتفاع أدت إلى انحراف البالون باتجاه بالون آخر "مما أدى إلى قطع في البالون وقد هبط البالون إلى الأرض."

وتعرض راكبان من أصل 28 راكب إلى إصابات طفيفة، بحسب البيان.

وفي يناير 2018، توفي شخص وأصيب 12 آخرين في حادث سقوط منطاد هوائي بالطريق الصحراوي الغربي باتجاه محافظة الأقصر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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