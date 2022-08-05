أعلنت جمعية مصارف لبنان، في بيان عبر موقعها يوم الجمعة، دخول البنوك العاملة في البلاد إضراب مفتوح بدءا من الاثنين 8 أغسطس 2022.

وستجتمع جمعية المصارف يوم 10 أغسطس لتقييم الأوضاع، بحسب البيان.

وأرجعت الجمعية قرارها إلى عدم قدرتها على تحمل " المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد،" وأنها لا تتفهم التصرفات ضد القطاع المصرفي لا سيما توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه، بحسب بيان الجمعية.

ويمر لبنان - الذي انتهى من انتخابات تشريعية مؤخرا ولا يزال في طور تشكيل حكومة جديدة - بأزمة اقتصادية ومالية ومصرفية طاحنة، فيما يسعى إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للخروج منها منوطة بإصلاحات هيكلية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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