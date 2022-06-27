قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض الاثنين إن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة يقف عائقا أمام تنفيذها.

ولفت فياض في مداخلة له في مؤتمر أسبوع سيمنز للطاقة الذي يقام عبر الفيديو إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة حاليا في لبنان هي استثمارات بمجهود فردي.

"غالبا هي مشكلة في التمويل، لدينا مجموعة من المشاريع حظيت على التصاريح وهي 165 ميغاواط من الطاقة الشمسية و210 ميغاواط من طاقة الرياح وعددها 14، تسعى فقط إلى الحصول على تمويل."

وأضاف "ما نراه حاليا أن التمويل من البنوك المحلية غير متاح" أما تمويل البنوك العالمية فيتوقف على برنامج صندوق النقد."

وتستمر أزمة الكهرباء في لبنان منذ سنوات ويعاني السكان من انقطاع في التيار الكهربائي بشكل متكرر خلال اليوم.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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