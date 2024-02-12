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اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
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بنوك وتأمين
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محتوى دعائي- نور سويد: ك...
فيديو
الأعمال
فبراير ١٢، ٢٠٢٤
محتوى دعائي- نور سويد: كسر الحواجز في رأس المال الاستثماري
أهم أخبار وتحليلات الأعمال
الإمارات
مُحدث- "أدنوك" و"بي بي" تتفقان على تأسيس مشروع مشترك للغاز في مصر
ليبيا
ليبيا: عبدالحميد الدبيبة يؤكد عزم حكومته إلغاء دعم الوقود واستبداله بدعم نقدي
تكنولوجيا
مدير عام بلدية دبي: الذكاء الصناعي وفر 80% من تكلفة وجهد التخطيط الحضري في الإمارة
طاقة
طاقة
الأمين العام لـ أوبك: 14 تريليون دولار استثمارات مطلوبة في صناعة النفط حتى 2045
نتائج مالية
مُحدث- صافي ربح "أدنوك للحفر" يرتفع 29% في عام 2023
قطر
بيان صحفي: ناقلات تفوز بعقود من قطر للطاقة لامتلاك وتشغيل ما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال
الجزائر
"سوناطراك" توقع عقد مع "في أن جي" لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي
مصر
مصر تمدد عقود 3 منصات بحرية مرفوعة لشركة أديس القابضة السعودية
الإمارات
ارتفاع صافي ربح أدنوك للتوزيع بالربع الرابع من 2023
عقارات
مصر
"آيكون" التابعة لطلعت مصطفى تكمل الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة تضم 7 فنادق بمصر
عقارات
بيان صحفي: إعمار للتطوير تسجل ارتفاع في المبيعات العقارية خلال 2023 بنسبة 22% لتصل إلى 37.4 مليار درهم إماراتي
مصر
مُحدث - رأس الحكمة.. تفاصيل أولية عن استثمار إماراتي في مشروع بالساحل الشمالي في مصر
عقارات
بيان صحفي: الدار ترسي عقود تطوير مشاريع بقيمة تتجاوز 22 مليار درهم خلال 2023
السعودية
مسؤول في نيوم: هناك الآن "وضوح أكبر" في المشاريع التي ممكن أن تجذب القطاع الخاص
أبو ظبي
الدار العقارية الإماراتية تعتزم استثمار 5 مليار درهم في أصول بأبوظبي
خدمات مالية
نتائج مالية
بيان صحفي: ارتفاع صافي أرباح مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" 316% في 2023
نتائج مالية
بيان صحفي: إعمار تسجل ارتفاع في مبيعاتها العقارية خلال 2023 بنسبة 15% لتصل إلى 40.3 مليار درهم إماراتي
باكستان
فيديو- نائب محافظ البنك المركزي الباكستاني: نسعى لزيادة تمويلات القطاع الزراعي من القطاع الرسمي بدون أن تكون إلزامية
تكنولوجيا مالية
دبي
بيان صحفي: اتفاق لإنشاء شركة مشتركة في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر لتوفير خدمات المدينة الذكية
الأردن
شركة فاليو لخدمات التقسيط تعتزم إطلاق أعمالها في الأردن مع بداية 2024
الكويت
وزارة المالية الكويتية تعلن عن تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق إلكترونية
نتائج مالية
نظرة على أرباح "إعمار مصر" و"إي فاينانس" و"دومتي" في النصف الأول من 2023
تكنولوجيا واتصالات
تكنولوجيا
مؤسس "شات جي بي تي": تكنولوجيا شات جي بي تي تحتاج عقد لتكون "متميزة"
اتصالات
فيديو: مقابلة خاصة - وزير الاتصالات المصري يتوقع نمو القطاع بـ 16.5% خلال العام المالي الجاري
السعودية
"سلوشنز" التابعة لـ stc السعودية تنهي الاستحواذ على 40% من شركة للتحول الرقمي
مصر
إنفوجرافك: صادرات مصر الرقمية ترتفع بأكثر من 90% خلال 6 سنوات
بنوك وتأمين
مصر
مُحدث- صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر يرتفع لـ 35.249 مليار دولار في نهاية يناير 2024
الاقتصاد العالمي
زاوية بودكاست: أسبوع البنوك المركزية وخفض التوقعات الاقتصادية
باكستان
فيديو- نائب محافظ البنك المركزي الباكستاني: أكثر من 33 مليون منضم لنظام المدفوعات الرقمي الجديد
نقل
مصر
"دي دي إيجيبت" تعتزم إطلاق برنامج الولاء للمستخدمين خلال الربع الأول من العام الحالي
نقل
بيان صحفي: "بوابة المقطع" تستحوذ على حصة الأغلبية في شركة "دبي للتكنولوجيا"
طيران
بيان صحفي- إياتا: الطلب على الشحن الجوي يرتفع بنسبة 10.8% في ديسمبر وبيانات 2023 تقترب من مستوى 2022
تصنيع، تجارة وتجزئة
دبي
مُحدث: دبي تعتزم إطلاق التاكسي الطائر قبل نهاية العام المقبل
مصر
توقيع اتفاقية بين "الدلتا للأسمدة" المصرية و" تيسين كروب" الألمانية
أبو ظبي
بيان صحفي: بروج تعلن إنجاز أكثر من 50% من أعمال تطوير المجمع الصناعي "بروج 4"
مصر
مصر تسعى لتأسيس شركة لرفع تركيز خام الفوسفات مع تحالف "مصري أجنبي"
سياحة وسفر
مصر
شركة أورينت تورز المصرية تعتزم إنشاء فندق جديد بالبحر الأحمر
السعودية
وزير السياحة السعودي: المملكة تهدف لزيادة الغرف السياحية بنحو الضعف خلال 6 سنوات
الأردن
مسؤول أردني: خسرنا 500 ألف سائح بشهرين بسبب حرب غزة ونجهز برامج سياحية مشتركة مع دول خليجية
صحة
مصر
مستشفيات كليوباترا المصرية تعتزم استثمار ملياري جنيه في بعض منشآتها خلال 18 شهر
مصر
ايبيكو للأدوية المصرية تساهم بـ 30% لتأسيس شركة للخامات الدوائية
تعليم
مصر
سيرا للتعليم المصرية تعتزم إصدار سندات بـ 700 مليون جنيه قريبا
الإمارات
"ألف للتعليم" تدرس الاكتتاب العام في الإمارات - بلومبرغ
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السعودية
بيان صحفي: شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية تعلن عن نيتها طرح وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول السعودية"
نتائج مالية
بيان صحفي: مجموعة أدنيك تضاعف قيمة مساهماتها الاقتصادية على إمارة أبوظبي والدولة لتتجاوز الـ 7.37 مليار درهم في 2023
السعودية
وزير الصناعة السعودي: بورصة لندن للمعادن تعتزم إقامة مستودعات للمعادن في السعودية
قطر
قطر للطاقة توقع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند
مصر
بيان صحفي: إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ "كازيون" على حصة 50% في "الدكان" السعودية
نتائج مالية
بيان صحفي- الشركة العالمية القابضة تعلن عن نتائج مالية أولية مميزة لعام 2023: مسجلة إيرادات قياسية ونمواً في ربحية السهم
مصر
مجموعة طلعت مصطفى تقول إنها تدرس عدة مشروعات بينها مشروع بالساحل الشمالي بمصر
قطر
"قطر للطاقة" توقع اتفاقية لبيع المكثفات لشركة مملوكة لميتسوي اليابانية لمدة 10 أعوام
مصر
صافي ربح "الشرقية للدخان" المصرية ينخفض 17% في 6 أشهر