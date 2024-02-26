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الأعمال
فبراير ٢٦، ٢٠٢٤
محتوى دعائي: الإلهام والشغف عنوان نجاح مسيرة إيلي خوري

أهم أخبار وتحليلات الأعمال

مصر

الحكومة المصرية تبدأ إجراءات تمهيدية لطرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص

الحكومة المصرية تبدأ إجراءات تمهيدية لطرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص
الحكومة المصرية تبدأ إجراءات تمهيدية لطرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص
السعودية

مجموعة حسن علام القابضة المصرية تفتتح مقرها الإقليمي بالسعودية

مجموعة حسن علام القابضة المصرية تفتتح مقرها الإقليمي بالسعودية
مجموعة حسن علام القابضة المصرية تفتتح مقرها الإقليمي بالسعودية
الكويت

"طيران الجزيرة" الكويتية تعين رئيس تنفيذي جديد

\"طيران الجزيرة\" الكويتية تعين رئيس تنفيذي جديد
\"طيران الجزيرة\" الكويتية تعين رئيس تنفيذي جديد

طاقة

الإمارات

الإمارات: بدء تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة النووية

الإمارات: بدء تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة النووية
الإمارات: بدء تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة النووية
السعودية

بيان صحفي: أرامكو السعودية تكمل الاستحواذ على شركة إسماكس

السعودية

بيان صحفي: أرامكو السعودية توقع اتفاقيات شراء مع موردين محليين بقيمة 6 مليارات دولار

فلسطين

صادرات الغاز الإسرائيلي لمصر والأردن ترتفع 25% في 2023 رغم الحرب

قطر

مُحدث- قطر تعلن عن توسعة جديدة بحقل الشمال لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال

مُحدث- قطر تعلن عن توسعة جديدة بحقل الشمال لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال
مُحدث- قطر تعلن عن توسعة جديدة بحقل الشمال لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال
السعودية

وزير الطاقة السعودي: زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز بحقل الجافورة

وزير الطاقة السعودي: زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز بحقل الجافورة
وزير الطاقة السعودي: زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز بحقل الجافورة

عقارات

مصر

ارتفاع أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية بنحو 44% العام الماضي

ارتفاع أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية بنحو 44% العام الماضي
ارتفاع أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية بنحو 44% العام الماضي
عقارات

بيان صحفي- إعمار تكشف عن توسعة ضخمة في مشروع "ذا أويسيس": زيادة المساحة بنسبة 108% وارتفاع القيمة الاستثمارية إلى 73 مليار درهم

مصر

توقعات بارتفاع أسعار العقارات بمصر في 2024 بنسب أقل من 2023

مصر

"آيكون" التابعة لطلعت مصطفى تكمل الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة تضم 7 فنادق بمصر

عقارات

بيان صحفي: إعمار للتطوير تسجل ارتفاع في المبيعات العقارية خلال 2023 بنسبة 22% لتصل إلى 37.4 مليار درهم إماراتي

بيان صحفي: إعمار للتطوير تسجل ارتفاع في المبيعات العقارية خلال 2023 بنسبة 22% لتصل إلى 37.4 مليار درهم إماراتي
بيان صحفي: إعمار للتطوير تسجل ارتفاع في المبيعات العقارية خلال 2023 بنسبة 22% لتصل إلى 37.4 مليار درهم إماراتي
مصر

مُحدث - رأس الحكمة.. تفاصيل أولية عن استثمار إماراتي في مشروع بالساحل الشمالي في مصر

مُحدث - رأس الحكمة.. تفاصيل أولية عن استثمار إماراتي في مشروع بالساحل الشمالي في مصر
مُحدث - رأس الحكمة.. تفاصيل أولية عن استثمار إماراتي في مشروع بالساحل الشمالي في مصر

خدمات مالية

نتائج مالية

بيان صحفي: تاكسي دبي تحقق نمو في صافي الأرباح بنسبة 54% سنوي لتصل إلى 345.3 مليون درهم خلال 2023

بيان صحفي: تاكسي دبي تحقق نمو في صافي الأرباح بنسبة 54% سنوي لتصل إلى 345.3 مليون درهم\u00A0خلال 2023
بيان صحفي: تاكسي دبي تحقق نمو في صافي الأرباح بنسبة 54% سنوي لتصل إلى 345.3 مليون درهم\u00A0خلال 2023
السعودية

أكوا باور السعودية تعلن توقيع تمويل بـ 2.77 مليار ريال لمشروع حصيان لتحلية المياه بدبي

أكوا باور السعودية تعلن توقيع تمويل بـ 2.77 مليار ريال لمشروع حصيان لتحلية المياه بدبي
أكوا باور السعودية تعلن توقيع تمويل بـ 2.77 مليار ريال لمشروع حصيان لتحلية المياه بدبي
السعودية

ارتفاع صافي أرباح أكوا باور السعودية بنحو 8% العام الماضي

ارتفاع صافي أرباح أكوا باور السعودية بنحو 8% العام الماضي
ارتفاع صافي أرباح أكوا باور السعودية بنحو 8% العام الماضي

تكنولوجيا مالية

دبي

بيان صحفي: اتفاق لإنشاء شركة مشتركة في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر لتوفير خدمات المدينة الذكية

بيان صحفي: اتفاق لإنشاء شركة مشتركة في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر لتوفير خدمات المدينة الذكية
بيان صحفي: اتفاق لإنشاء شركة مشتركة في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر لتوفير خدمات المدينة الذكية
الأردن

شركة فاليو لخدمات التقسيط تعتزم إطلاق أعمالها في الأردن مع بداية 2024

شركة فاليو لخدمات التقسيط تعتزم إطلاق أعمالها في الأردن مع بداية 2024
شركة فاليو لخدمات التقسيط تعتزم إطلاق أعمالها في الأردن مع بداية 2024
الكويت

وزارة المالية الكويتية تعلن عن تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق إلكترونية

وزارة المالية الكويتية تعلن عن تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق إلكترونية
وزارة المالية الكويتية تعلن عن تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق إلكترونية
نتائج مالية

نظرة على أرباح "إعمار مصر" و"إي فاينانس" و"دومتي" في النصف الأول من 2023

نظرة على أرباح \"إعمار مصر\" و\"إي فاينانس\" و\"دومتي\" في النصف الأول من 2023
نظرة على أرباح \"إعمار مصر\" و\"إي فاينانس\" و\"دومتي\" في النصف الأول من 2023

تكنولوجيا واتصالات

مصر

"بي إنفستمنتس" تستثمر نحو 3 مليون دولار في شركة بساطة للمدفوعات

\"بي إنفستمنتس\" تستثمر نحو 3 مليون دولار في شركة بساطة للمدفوعات
\"بي إنفستمنتس\" تستثمر نحو 3 مليون دولار في شركة بساطة للمدفوعات
تكنولوجيا

مدير عام بلدية دبي: الذكاء الصناعي وفر 80% من تكلفة وجهد التخطيط الحضري في الإمارة

مدير عام بلدية دبي: الذكاء الصناعي وفر 80% من تكلفة وجهد التخطيط الحضري في الإمارة
مدير عام بلدية دبي: الذكاء الصناعي وفر 80% من تكلفة وجهد التخطيط الحضري في الإمارة
تكنولوجيا

مؤسس "شات جي بي تي": تكنولوجيا شات جي بي تي تحتاج عقد لتكون "متميزة"

مؤسس \"شات جي بي تي\": تكنولوجيا شات جي بي تي تحتاج عقد لتكون \"متميزة\"
مؤسس \"شات جي بي تي\": تكنولوجيا شات جي بي تي تحتاج عقد لتكون \"متميزة\"
اتصالات

فيديو: مقابلة خاصة - وزير الاتصالات المصري يتوقع نمو القطاع بـ 16.5% خلال العام المالي الجاري

فيديو: مقابلة خاصة - وزير الاتصالات المصري يتوقع نمو القطاع بـ 16.5% خلال العام المالي الجاري
فيديو: مقابلة خاصة - وزير الاتصالات المصري يتوقع نمو القطاع بـ 16.5% خلال العام المالي الجاري

بنوك وتأمين

السعودية

مصرف الراجحي السعودي يعتزم طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار

مصرف الراجحي السعودي يعتزم طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار
مصرف الراجحي السعودي يعتزم طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار
مصر

خاص- البنوك المصرية تبدأ إجراءات تدبير الدولار للمستوردين بعد تدفقات صفقة رأس الحكمة

خاص- البنوك المصرية تبدأ إجراءات تدبير الدولار للمستوردين بعد تدفقات صفقة رأس الحكمة
خاص- البنوك المصرية تبدأ إجراءات تدبير الدولار للمستوردين بعد تدفقات صفقة رأس الحكمة
السعودية

مصرف الإنماء السعودي يبدأ طرح صكوك دائمة مقومة بالدولار

مصرف الإنماء السعودي يبدأ طرح صكوك دائمة مقومة بالدولار
مصرف الإنماء السعودي يبدأ طرح صكوك دائمة مقومة بالدولار

نقل

دبي

بيان صحفي: تاكسي دبي تزيد حصتها السوقية إلى 46 % مع زيادة عدد مركبات الأجرة إلى 5,660 مركبة

بيان صحفي: تاكسي دبي تزيد حصتها السوقية إلى 46 % مع زيادة عدد مركبات الأجرة إلى 5,660 مركبة
بيان صحفي: تاكسي دبي تزيد حصتها السوقية إلى 46 % مع زيادة عدد مركبات الأجرة إلى 5,660 مركبة
مصر

مصر تعتزم إنشاء ممر لوجستي وميناءين برواندا وتنزانيا

مصر تعتزم إنشاء ممر لوجستي وميناءين برواندا وتنزانيا
مصر تعتزم إنشاء ممر لوجستي وميناءين برواندا وتنزانيا
مصر

مُحدث- مصر: الإسكندرية لتداول الحاويات تعلن عن توزيع نقدي بالجنيه والدولار

مُحدث- مصر: الإسكندرية لتداول الحاويات تعلن عن توزيع نقدي بالجنيه والدولار
مُحدث- مصر: الإسكندرية لتداول الحاويات تعلن عن توزيع نقدي بالجنيه والدولار

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مصر

مصر: الحكومة تدرس مقترح شركة إيطالية لمشروع باستثمارات 4 مليار دولار

مصر: الحكومة تدرس مقترح شركة إيطالية لمشروع باستثمارات 4 مليار دولار
مصر: الحكومة تدرس مقترح شركة إيطالية لمشروع باستثمارات 4 مليار دولار
مصر

السويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية المصرية تستهدف زيادة صادراتها إلى 70% من الإنتاج في 2025

السويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية المصرية تستهدف زيادة صادراتها إلى 70% من الإنتاج في 2025
السويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية المصرية تستهدف زيادة صادراتها إلى 70% من الإنتاج في 2025
السعودية

فيديو- الصناعة السعودية: توسعات إقليمية ودولية

فيديو- الصناعة السعودية: توسعات إقليمية ودولية
فيديو- الصناعة السعودية: توسعات إقليمية ودولية
مصر

هيئة الاستثمار المصرية: 26 رخصة ذهبية أُصدرت في 2023 وشركات أخرى تسعى للحصول عليها

هيئة الاستثمار المصرية: 26 رخصة ذهبية أُصدرت في 2023 وشركات أخرى تسعى للحصول عليها
هيئة الاستثمار المصرية: 26 رخصة ذهبية أُصدرت في 2023 وشركات أخرى تسعى للحصول عليها

سياحة وسفر

مصر

شركة مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية تدرس زيادة التدفقات المالية عبر عدة مشروعات

شركة مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية تدرس زيادة التدفقات المالية عبر عدة مشروعات
شركة مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية تدرس زيادة التدفقات المالية عبر عدة مشروعات
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الحكير السعودية تطلق مشروع "تنزا" في مصر باستثمارات 1.1 مليار جنيه

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مستشفيات كليوباترا المصرية تعتزم استثمار ملياري جنيه في بعض منشآتها خلال 18 شهر

مستشفيات كليوباترا المصرية تعتزم استثمار ملياري جنيه في بعض منشآتها خلال 18 شهر
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سيرا للتعليم المصرية تعتزم إصدار سندات بـ 700 مليون جنيه قريبا

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بيان صحفي: المشرق يتمم قرض مشترك بقيمة 88 مليون دولار أمريكي لصالح \"أغروبنك\" التجاري المساهم
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