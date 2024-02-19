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مصر
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بنوك وتأمين
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محتوى دعائي: اكتشف ما يه...
فيديو
الأعمال
فبراير ١٩، ٢٠٢٤
محتوى دعائي: اكتشف ما يهم المستثمرين عند البحث عن مشاريع جديدة مع يوسف حماد
أهم أخبار وتحليلات الأعمال
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مُحدث- قطر تعلن عن توسعة جديدة بحقل الشمال لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال
السعودية
وزير الطاقة السعودي: زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز بحقل الجافورة
مصر
مصر تعتزم إنشاء ممر لوجستي وميناءين برواندا وتنزانيا
طاقة
مصر
مقال رأي- نظرة فاحصة على محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر
مصر
مصر: توقيع اتفاقية لإقامة محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء لمصنع للألومنيوم
الإمارات
مُحدث- "أدنوك" و"بي بي" تتفقان على تأسيس مشروع مشترك للغاز في مصر
ليبيا
ليبيا: عبدالحميد الدبيبة يؤكد عزم حكومته إلغاء دعم الوقود واستبداله بدعم نقدي
طاقة
الأمين العام لـ أوبك: 14 تريليون دولار استثمارات مطلوبة في صناعة النفط حتى 2045
نتائج مالية
مُحدث- صافي ربح "أدنوك للحفر" يرتفع 29% في عام 2023
عقارات
عقارات
بيان صحفي- إعمار تكشف عن توسعة ضخمة في مشروع "ذا أويسيس": زيادة المساحة بنسبة 108% وارتفاع القيمة الاستثمارية إلى 73 مليار درهم
مصر
توقعات بارتفاع أسعار العقارات بمصر في 2024 بنسب أقل من 2023
مصر
"آيكون" التابعة لطلعت مصطفى تكمل الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة تضم 7 فنادق بمصر
عقارات
بيان صحفي: إعمار للتطوير تسجل ارتفاع في المبيعات العقارية خلال 2023 بنسبة 22% لتصل إلى 37.4 مليار درهم إماراتي
مصر
مُحدث - رأس الحكمة.. تفاصيل أولية عن استثمار إماراتي في مشروع بالساحل الشمالي في مصر
عقارات
بيان صحفي: الدار ترسي عقود تطوير مشاريع بقيمة تتجاوز 22 مليار درهم خلال 2023
خدمات مالية
السعودية
بلومبرغ: الصندوق السيادي السعودي يسعى لشراء حصة في مجموعة بن لادن السعودية
مصر
ارتفاع ودائع القطاع العائلي في مصر بـ 17% العام المالي الماضي
استحواذات
فيديو- مسؤول بأغذية: نركز على سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يخص الاستحواذات
تكنولوجيا مالية
دبي
بيان صحفي: اتفاق لإنشاء شركة مشتركة في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر لتوفير خدمات المدينة الذكية
الأردن
شركة فاليو لخدمات التقسيط تعتزم إطلاق أعمالها في الأردن مع بداية 2024
الكويت
وزارة المالية الكويتية تعلن عن تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق إلكترونية
نتائج مالية
نظرة على أرباح "إعمار مصر" و"إي فاينانس" و"دومتي" في النصف الأول من 2023
تكنولوجيا واتصالات
تكنولوجيا
مدير عام بلدية دبي: الذكاء الصناعي وفر 80% من تكلفة وجهد التخطيط الحضري في الإمارة
تكنولوجيا
مؤسس "شات جي بي تي": تكنولوجيا شات جي بي تي تحتاج عقد لتكون "متميزة"
اتصالات
فيديو: مقابلة خاصة - وزير الاتصالات المصري يتوقع نمو القطاع بـ 16.5% خلال العام المالي الجاري
السعودية
"سلوشنز" التابعة لـ stc السعودية تنهي الاستحواذ على 40% من شركة للتحول الرقمي
بنوك وتأمين
مصر
مُحدث- صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر يرتفع لـ 35.249 مليار دولار في نهاية يناير 2024
الاقتصاد العالمي
زاوية بودكاست: أسبوع البنوك المركزية وخفض التوقعات الاقتصادية
باكستان
فيديو- نائب محافظ البنك المركزي الباكستاني: أكثر من 33 مليون منضم لنظام المدفوعات الرقمي الجديد
نقل
مصر
مُحدث- مصر: الإسكندرية لتداول الحاويات تعلن عن توزيع نقدي بالجنيه والدولار
السعودية
طيران الرياض السعودية تخطط لبدء التشغيل التجريبي منتصف 2025
مصر
"دي دي إيجيبت" تعتزم إطلاق برنامج الولاء للمستخدمين خلال الربع الأول من العام الحالي
تصنيع، تجارة وتجزئة
السعودية
فيديو- الصناعة السعودية: توسعات إقليمية ودولية
مصر
هيئة الاستثمار المصرية: 26 رخصة ذهبية أُصدرت في 2023 وشركات أخرى تسعى للحصول عليها
اقتصاد
ناصف ساويرس يعتزم إعادة هيكلة مجموعته الخاصة بالكيماويات والأسمدة
دبي
مُحدث: دبي تعتزم إطلاق التاكسي الطائر قبل نهاية العام المقبل
سياحة وسفر
مصر
خاص- مجموعة هيلتون تستهدف مضاعفة عدد فنادقها في مصر بحلول 2028
مصر
مصر تتوقع نمو من 6% إلى 7% بقطاع السياحة في 2024
مصر
شركة أورينت تورز المصرية تعتزم إنشاء فندق جديد بالبحر الأحمر
صحة
مصر
مستشفيات كليوباترا المصرية تعتزم استثمار ملياري جنيه في بعض منشآتها خلال 18 شهر
مصر
ايبيكو للأدوية المصرية تساهم بـ 30% لتأسيس شركة للخامات الدوائية
تعليم
مصر
سيرا للتعليم المصرية تعتزم إصدار سندات بـ 700 مليون جنيه قريبا
الإمارات
"ألف للتعليم" تدرس الاكتتاب العام في الإمارات - بلومبرغ
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الإمارات
أرباح فلاي دبي ترتفع 75% إلى 2.1 مليار درهم العام الماضي
قطر
بيان صحفي: ناقلات تفوز بعقود من قطر للطاقة لامتلاك وتشغيل ما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال
نتائج مالية
بيان صحفي: ارتفاع صافي أرباح مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" 316% في 2023
نتائج مالية
بيان صحفي: إعمار تسجل ارتفاع في مبيعاتها العقارية خلال 2023 بنسبة 15% لتصل إلى 40.3 مليار درهم إماراتي
الجزائر
"سوناطراك" توقع عقد مع "في أن جي" لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي
باكستان
فيديو- نائب محافظ البنك المركزي الباكستاني: نسعى لزيادة تمويلات القطاع الزراعي من القطاع الرسمي بدون أن تكون إلزامية
مصر
مصر تمدد عقود 3 منصات بحرية مرفوعة لشركة أديس القابضة السعودية
السعودية
مسؤول في نيوم: هناك الآن "وضوح أكبر" في المشاريع التي ممكن أن تجذب القطاع الخاص
السعودية
بيان صحفي: شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية تعلن عن نيتها طرح وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول السعودية"