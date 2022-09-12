قالت شركة ZAMP البرازيلية في بيان نقلته وسائل إعلام الاثنين إن شركة مبادلة كابيتال الإماراتية رفعت سعر العرض الذي قدمته سابقا للاستحواذ على حصة مسيطرة في الشركة.

ورفض مجلس إدارة الشركة البرازيلية، عرض سابق من مبادلة كابيتال للاستحواذ على 45.15% من الشركة الشهر الماضي وقبل عدة أسابيع من تصويت المساهمين على القرار.

وشركة ZAMP تعمل في تشغيل مطاعم الوجبات السريعة، وتمتلك امتياز تشغيل برجر كينج في البرازيل. وعرض الاستحواذ كان من شأنه أن يرفع حصة مبادلة إلى 50.1% من الشركة البرازيلية.

ويبلغ العرض الجديد من مبادلة 8.31 ريال برازيلي (1.6 دولار) للسهم، وهو أعلى من السعر السابق البالغ 7.55 ريال للسهم.

ومبادلة كابيتال هي شركة إدارة أصول تابعة لشركة مبادلة للاستثمار، الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي، بأصول قيمتها 284 مليار دولار.

وكانت الشركة البرازيلية قالت حين رفضت العرض في أغسطس، إن سبب الرفض هو ضعف سعره الذي جاء أقل من تقييم مستشارها المالي للسهم بين 9.96 و13.47 ريال برازيلي للسهم.

ومن المقرر أن يجتمع مساهمو Zamp لاتخاذ قرار لاحقا هذا الشهر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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