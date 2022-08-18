رفض مجلس إدارة شركة ZAMP S.A البرازيلية، عرض شركة مبادلة كابيتال الإماراتية، للاستحواذ على 45.15% من الشركة قبل عدة أسابيع من تصويت المساهمين على القرار، وفقا لبيان عبر موقعها يوم الأربعاء.

وشركة ZAMP تعمل في تشغيل مطاعم الخدمة السريعة، وتمتلك امتياز تشغيل برجر كينج في البرازيل. وعرض الاستحواذ كان من شأنه أن يرفع حصة مبادلة إلى 50.1% من الشركة البرازيلية.

وقالت الشركة البرازيلية، إن سبب الرفض هو ضعف سعر العرض الذي بلغ 7.55 ريال برازيلي للسهم، وهو أقل من تقييم مستشارها المالي للسهم بين 9.96 و13.47 ريال برازيلي للسهم.

ومن المقرر أن يجتمع مساهمو الشركة البرازيلية لنظر ما إذا كانوا سيبيعون أسهمها أو لا في 15 سبتمبر القادم.

ومبادلة كابيتال هي شركة إدارة الأصول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي، بأصول قيمتها 284 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا