قال الفريق القانوني للملياردير ايلون ماسك، إن رجل الأعمال المنسحب من صفقة شراء شركة تويتر سيطلب إجراء المحاكمة في الدعوى التي رفعتها الشركة في فبراير المقبل بدلا من سبتمبر، حسب ما نقلته وكالة بلومبرغ السبت.

كانت تويتر أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها ستلجأ للقضاء في ولاية ديلاوير، لإجبار ماسك على إتمام الصفقة البالغة 44 مليار دولار.

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وأوضح فريق ماسك أن القضية لا يمكنها أن تتم في أربعة أيام في سبتمبر، لانها ستتطلب مراجعة وتحليل لمجموعات كبيرة من البيانات، فيما يجادل ماسك بأن تويتر مليء بالحسابات المزيفة وأن هذا سبب انسحابه من الصفقة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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