لجأت شركة تويتر المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي للقضاء لاستكمال صفقة بيع أسهمها للملياردير إيلون ماسك.

رفعت الشركة الثلاثاء دعوى قضائية ضد ماسك لانتهاك صفقة الاستحواذ، وطلبت من محكمة في ولاية ديلاوير أن تأمره بأكملها.

كان ماسك قدم عرض لشراء أسهم تويتر مقابل 44 مليار دولار، قبل أن يتراجع عن الصفقة يوم الجمعة بسبب الحسابات المزيفة.

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وقالت الشكوى المقدمة من تويتر - وفقا لما نقلته رويترز- "يعتقد ماسك فيما يبدو أنه- على عكس كل الأطراف الأخرى الخاضعة لقانون عقود ديلاوير- له الحرية في تغيير رأيه وتعطيل عمليات الشركة وتدمير قيمة أسهمها قبل أن يمضي إلى حال سبيله".

ووفقا للوكالة ستكون هذه إحدى أكبر المواجهات القانونية في وول ستريت.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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