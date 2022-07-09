أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الجمعة إنه ألغى اتفاقية قيمتها 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر.

فما هي الأسباب والتداعيات؟

قال ماسك أن تويتر لم تقدم معلومات حول عدد الحسابات الوهمية على منصتها والتي كان قد طلبها ماسك كون انها عنصر مهم في إدراك حجم عملاء الشركة الحقيقي وهم مصدر الإعلانات.

وكان ماسك قد علق الصفقة في مايو الماضي وقال وقتها على تويتر:

"صفقة تويتر معلقة مؤقتا في انتظار التفاصيل التي تدعم التقديرات بأن الحسابات غير المرغوب فيها/الوهمية تمثل بالفعل أقل من 5 % من المستخدمين،" لكنه أضاف وقتها أنه لا يزال متمسك بالصفقة.

وأعلنت تويتر نيتها مقاضاة ماسك لاستكمال الصفقة.

هبط سهم تويتر بنحو 6% الجمعة بعد الأخبار.

(إعداد: الفريق التحريري)

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