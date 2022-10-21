

تدرس مجموعة السليمان السعودية، طرح أولي لامتياز ايكيا في المملكة العام المقبل، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر يوم الخميس.

وتشهد الاكتتابات الأولية في الخليج، وخاصة سوقي السعودية والإمارات، زخم كبير مؤخرا مع طرح شركات محلية كبرى مثل أرامكو السعودية وديوا في دبي.

وفقا لمصادر رويترز، عينت المجموعة شركة مويليس وشركاه كمستشار، فيما تخطط لدعوة بنوك الاستثمار لإدارة عملية الطرح المحتملة في أوائل العام المقبل.

نبذة عن مجموعة السليمان

مجموعة السليمان، تأسست عام 1983 وهو العام الذي افتتحت فيه أول فرع لايكيا في السعودية في مدينة جدة، وهي مملوكة لعائلة السليمان.

وعائلة السليمان، تنحدر من أول وزير مالية في المملكة، وهو عبدالله بن سليمان (1884 - 1965) والذي صك أول عملة للمملكة وأسس مؤسسة النقد السعودية - البنك المركزي السعودي.

والمجموعة تمتلك وتدير معارض ايكيا في السعودية والبحرين، فيما تخطط لدخول أسواق جديدة في السنوات القادمة.

في 2014، أسست المجموعة شركة فلو لتقديم الخدمات اللوجستية كالتخليص الجمركي والتخزين والنقل الداخلي، وتعمل في 3 دول.

في 2016، أسست شركة سلاسة للعمل في إعداد وشحن طلبات التجارة الإلكترونية وخدمات التوريد والتخزين.

كما تمتلك المجموعة، شركة احتراف لخدمات التطوير العقاري.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسيمن صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا