أعلنت شركة عِلم السعودية للأمن الرقمي، يوم الأحد، عن النطاق السعري للاكتتاب العام بين 113 إلى 128 ريال (30-34 دولار)، على أن يتم تحديد سعر الاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

وتسعى الشركة لطرح 24 مليون سهم تمثل 30% من رأس مالها في سوق المال السعودية "تداول"، بهدف جمع أكثر من 3 مليار ريال (800 مليون دولار)، وسط حالة من الزخم في الاكتتابات العامة التي تشهدها السوق منذ العام الماضي.

هذه أبرز المعلومات الاكتتاب العام والشركة:

- تبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم الأحد 23 يناير الحالي حتى يوم 28 من نفس الشهر.

- يبدأ الاكتتاب في شريحة الأفراد البالغة 7.2 مليون سهم يوم 3 فبراير المقبل بعد تحديد سعر الطرح النهائي.

- تقوم شركة الرياض المالية بدور المستشار المالي ومتعهد عملية الاكتتاب العام.

- تأسست في عام 1988، كشركة أبحاث، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي).

- تعتبر من أكبر الشركات التي تعمل في تقديم الحلول الرقمية المتكاملة والخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت للحكومة السعودية.

- أطلقت الشركة في بداياتها خدمة الاستعلام عن "تصاريح الحج" كأول خدمة إلكترونية تقدمها على مستوى المملكة.

- وأطلقت بعدها عدد من الخدمات الأخرى مثل "يقين" للتوثيق في عام 2004 والتي تساعد المؤسسات على التحقق من بيانات أي شخص يرتبط معها بعلاقات رسمية، وكذلك خدمة "مقيم" التي تتيح للمنشآت الاطلاع على بيانات موظفيها المقيمين وإتمام معاملات الجوازات الخاصة بهم إلكترونيا.

- يمتد نشاط الشركة في 13 قطاع في السعودية مثل الحلول الأمنية والنقل والصحة والخدمات الإدارية.

- لدى الشركة 7 شركات تابعة هي: الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا (تبادل)، وشركة إمداد الخبرات، وشركة علم لالستثمار التقني، وشركة العمرة للخدمات المتميزة، وشركة موارد المستقبل المحدودة، وشركة أسدام ديجيتال منطقة حرة، وشركة علم أركان لتقنية نظم المعلومات.

- تعمل الشركة في مجال الاستثمار الجرئ من خلال المساهمة في مجموعة من الشركات الناشئة، ومن بينها "يونيفونك" التي تعمل في التواصل السحابي وتقنيات الاتصالات، و"زد" التي تعمل في تقديم خدمات تكنولوجية بقطاع التجزئة، وشركة "سيارة" التي تشغل موقع يوفر أحدث عروض الأسعار للسيارات الجديدة والمستعملة وتسهيل التواصل بين التجار والمستهلكين.

- حققت الشركة إيرادات بـ 1.791 مليار ريال (477.6 مليون دولار) في النصف الأول من العام الماضي، وبلغت أرباحها في نفس الفترة 279 مليون ريال (74.4 مليون دولار)، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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