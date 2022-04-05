استحوذت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) السعودية على حصة في شركة جيزة سيستمز المصرية مقابل 158 مليون دولار.



ووفقا لموقعها الإلكتروني، تأسست جيزة سيستمز في 1974 باسم "شركة الجيزة لهندسة النظم" كأول شركة وطنية لتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وفي الثمانينات، أصبح اسم الشركة "شركة الجيزة للأنظمة"، وفي الفترة بين عامي 2000 و2009 توسعت الشركة إقليميا وأنشأت شركتين في السعودية والإمارات.

توفر الشركة الحلول التكنولوجية المتكاملة في شتى المجالات والصناعات مثل مجال الإتصالات ومرافق البنية الأساسية والبترول والغاز والنقل والأبنية الذكية ومجالات التصنيع المختلفة

لدى الشركة مكاتب في مصر والسعودية والإمارات وقطر وكينيا وتنزانيا ونيجيريا وأوغندا والولايات الممتحدة، وتقدم الشركة خدماتها لعملاء في أكثر من 40 بلد.

يتبع شركة جيزة سيستمز 15 شركة، كما تعمل مع 6 شركات شقيقة (الجيزة العربية – الجيزة للخدمات والتوزيع – الجيزة بالمنطقة الحرة – الجيزة بالخليجDMCC – الجيزة بقطر – مدرسة الجيزة للتكنولوجيا).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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