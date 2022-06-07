تسعى مؤسسة البترول الكويتية الحكومية إلى اقتراض مبلغ قد يصل إلى مليار دولار من بنكي اتش أس بي سي وجي بي مورغان لتمويل خططها التوسعية لزيادة إنتاج النفط والغاز، وفقا لرويترز.

يشكل النفط قرابة 90% من عائدات الكويت التي على غرار الدول الخليجية المجاورة لها تستفيد خزينتها حاليا من أسعار النفط المرتفعة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وبعد أن أقرت مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج الأسبوع الماضي، من المتوقع أن يصل إنتاج الكويت من النفط في يوليو إلى 2.77 مليون برميل يوميا أي بزيادة تبلغ نحو 44 ألف برميل يوميا عن المستوى السابق.

والكويت هي أيضا من الدول التي تعتزم الاستثمار في زيادة طاقتها الإنتاجية كالسعودية والإمارات.

ونتيجة أسعار النفط المرتفعة، تتوقع الكويت أن يتقلص العجز المالي في موازنة العام المالي الذي بدأ في أبريل بنسبة 74% ليصل إلى 3.1 مليار دينار (10.12 مليار دولار)، حسب رويترز.

تأسست مؤسسة البترول الكويتية عام 1980 كمظلة تضم تحتها جميع أنشطة القطاع النفطي، وذلك بعد 5 سنوات من تأميم صناعة النفط في الكويت عام 1975 ولها شركات تُعنى بإنتاج النفط وتكريره وتسويقه.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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