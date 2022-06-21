وقع مسؤولون من لبنان ومصر وسوريا يوم الثلاثاء عقد يتيح لمصر نقل الغاز إلى لبنان عبر سوريا وتغذية محطة دير عمار للكهرباء شمال لبنان.



وفي كلمة لوزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، وصف وليد فياض عقد شراء الغاز مع مصر ونقله عبر سوريا بأنه "لحظة تاريخية" و"تتويجا لعمل دؤوب بدأ قبل تسعة أشهر."

وقال فياض، في بيان إن المشروع "سيؤمن، عند تنفيذه، تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية لبنان بأمس الحاجة اليها".

وفي كلمته، أضاف فياض أنه "بتوقيع هذه الإتفاقيات يكون لبنان ومصر والأردن وسوريا قد أنجزوا كافة المتطلبات القانونيّة والتعاقدية والفنية"، آملا أن "تكون كل العقبات قد ذُلّلت من أجل تأمين التمويل من البنك الدولي كما نتطلع للحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة خصوصاً لما يتّصل بالعقوبات."

وعن سعر الغاز المصري قال ياسر العلوي سفير مصر لدى لبنان إنه أقل بنسبة 30% من سعر السوق العالمي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

ولا يزال لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية أثقلتها الديون، ينتظر قرض من البنك الدولي لتمويل الصفقة التي نالت الموافقة المبدئية من الإدارة الأمريكية.

ويأتي توقيع العقد بعد أسبوع على زيارة آموس هوكستاين المبعوث الأمريكي الخاص للطاقة الدولية إلى لبنان الذي بحسب مقابلة مع قناة الحرة قال إنه "سيساعد لبنان" في مشروع خطة استيراد الغاز والكهرباء من مصر والأردن.

(إعداد: شيماء حفظي وريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا