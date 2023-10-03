

وضع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الثلاثاء.



واستفادت قطر - أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الغاز بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أتاح زيادة صادراتها وإيراداتها الأجنبية، وتسعى لتنفيذ مشروع عملاق لزيادة إنتاجها.

وسيرفع المشروع، الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026، حسب الوكالة.



وكانت شركة قطر للطاقة الحكومية، أعلنت التعاقد مع عدة شركات على حصص بالمشروع، وبينها شل وإكسون وإيني وتوتال إينرجيز وكونوكوفيلبس.



ومشروع توسعة حقل غاز الشمال، أحد أهم المشاريع في صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر، تبلغ قيمته 28.75 مليار دولار.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا