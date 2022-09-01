ألغت قطر متطلبات الحجر الصحي الوقائية من كورونا لجميع القادمين إليها اعتبارا من 4 سبتمبر، قبل انطلاق منافسات كأس العالم التي تستضيفها الدوحة، ضمن إجراءات اتخذتها الدولة للتخفيف من قيود كانت قد فرضتها للحد من انتشار الفيروس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية عن وزارة الصحة.

ويتزامن ذلك مع قرار اتخذه مجلس الوزراء القطري يوم الأربعاء ألغى فيه إلزامية ارتداء الكمامة اعتبارا من يوم الخميس 1 سبتمبر في الأماكن العامة المغلقة باستثناء تواجد الأفراد- سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين أو الزائرين- داخل المنشآت الصحية أو استخدامهم لوسائل النقل العام.

وتستضيف قطر هذا العام، 32 منتخب يتنافسون على اللقب الأكبر في عالم كرة القدم ومن المقرر أن ينطلق كأس العالم في 20 نوفمبر.

وتشمل قرارات وزارة الصحة التوقف عن العمل بقوائم "القائمة الحمراء" التي تصنف الدول بحسب درجة خطورة كورونا فيها.

وقالت الوزارة يوم الأربعاء، في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر عن سياسة السفر المحدثة إن المصابين بكوفيد سيخضعون بعد وصولهم إلى قطر لإجراءات العزل الصحي وفق الإجراءات المتبعة.

ولكن، أشارت الوزارة إلى استمرار إجراء الاختبارات المطلوبة قبل السفر أو بعد الوصول سواء للمواطنين أو المقيمين أو تقديم ما يفيد سلبية الاختبار بالنسبة للزوار.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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