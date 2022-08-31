قرر مجلس الوزراء القطري، يوم الأربعاء، عدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة إلا في حالة تواجدهم داخل المنشآت الصحية أو استخدامهم لوسائل النقل العام.

لكن المجلس قال، في الوقت نفسه، إنه يجب على جميع الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المغلقة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم، بحسب وكالة أنباء قطر الرسمية (قنا).

وسيبدأ العمل بالقرارات الجديدة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة القطرية، فقط بلغ إجمالي عدد حالات كورونا المسجلة ضمن المجتمع خلال الـ 24 ساعة الماضية 558 حالة، فيما تم تسجيل 47 حالة ضمن المسافرين.

ووفق آخر تحديث يوم الأربعاء لبيانات مؤشر جامعة جونز هوبكينز الأمريكية الذي يتتبع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في العالم، فقد سجلت قطر خلال الـ 28 يوم الماضية 18.223 ألف إصابة بكورونا، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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