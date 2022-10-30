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أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأحد، قرار أميري بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة قطر للطاقة الحكومية، بحسب بيان الديوان القطري.

ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة برئاسة عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسعد بن شريدة الكعبي نائب للرئيس وعضو منتدب. والكعبي هو أيضا وزير الدولة لشؤون الطاقة.

وسيكون مجلس إدارة الشركة بعضوية كل من: علي بن أحمد الكواري، ومحمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وناصر خليل الجيدة، وخالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني، وسعيد مبارك المهندي.

وستكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وكان المجلس السابق تم تعيينه في نوفمبر عام 2018، وكانت الشركة آنذاك تحمل اسم "قطر للبترول" قبل تغيير اسمها لقطر للطاقة في عام 2021.

وكان المجلس السابق برئاسة عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ويضم وزير الدولة لشؤون الطاقة في منصب نائب للرئيس وعضو منتدب، وبعضوية كل من وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، وناصر خليل الجيدة، وخالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني، وسعيد مبارك المهندي.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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