عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى إيجابية من مستقرة بعد إجراء تعديل مماثل للمملكة، وفقا لبيان يوم الاثنين.

ووفقا لبيان الوكالة، فإن تصنيف أرامكو -أكبر منتج للنفط في العالم- مرتبط بتصنيف المساهم الأكبر فيها وهي الحكومة.

كما عدلت الوكالة، تصنيف الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى إيجابية من مستقرة، وقالت إن التعديل يتوافق وتصنيف شركة أرامكو السعودية الأم، مما يعكس قوة العلاقات بين الشركتين وفقًا لمعايير تصنيف شركة فيتش للروابط الأم والفرعية.

وتمتلك أرامكو 70% من سابك التي تأسست عام 1976م بموجب مرسوم ملكي، وهي من أكبر الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية ومقرها الرياض، وفقا لموقعها الرسمي.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:أحمد فتيحة ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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