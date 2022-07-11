أعلنت شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي تعليق رحلاتها إلى مطار كولومبو - عاصمة سريلانكا - حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم فلاي دبي في بيان إن التعليق بدأ اعتبارا من 10 يوليو وأضاف :"سنواصل مراقبة الوضع على الأرض في سريلانكا عن كثب. سيتم الاتصال بالركاب الذين حجزوا هذه الرحلات وسنعرض عليهم استرجاع قيمة (التذاكر)".

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في سريلانكا على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية، تبعها الإعلان أن الرئيس غوتابايا راجاباكسا سيتنحى بعدما اقتحم محتجون قصر الرئاسة وأن الحكومة مستعدة للاستقالة.

أما في أبوظبي فنقلت رويترز عن المتحدث باسم شركة طيران الاتحاد، قوله إن الشركة ستواصل مراقبة الوضع عن كثب في سريلانكا.

عن فلاي دبي:

أسست حكومة دبي فلاي دبي في 2008، كأول خطوط طيران منخفضة التكلفة في البلاد، حسب موقعها الإلكتروني.

عن الاتحاد:

تأسست مجموعة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي عام 2003.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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