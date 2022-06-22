توقعت شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي نمو عملياتها في فترة الصيف الذي وصفته بالـ"قياسي" والأنشط في تاريخها، بحسب بيان لها يوم الأربعاء.

"نتطلع إلى صيف استثنائي يربط بين الناس... وتوفير المزيد من الخيارات لعملائنا للسفر"، وفق ما قاله غيث الغيث، رئيسها التنفيذي في البيان.

وتوقعت الشركة نقل 3 ملايين مسافر وتسيير حوالي 8500 رحلة كل شهر خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر وهو ما يمثل نمو في المقاعد المتوفرة بنسبة 43% عن نفس الفترة من عام 2019.

وتعتزم الشركة زيادة عدد وجهاتها لتشمل أبها السعودية ومدن تركية مثل طرابزون وبودروم وإزمير، كما ستضيف رحلات على بعض الوجهات السياحية الأخرى.

ولتلبية الطلب المضطرد على السفر بعد موجة الإغلاقات التي شهدتها مختلف مدن العالم للحد من انتشار جائحة كوفيد، سيرتفع أسطول فلاي دبي من طائرات بوينغ 737 إلى 68 طائرة بعد إضافة 4 طائرات جديدة بحلول أغسطس.

وفي الوقت الذي تأثر فيه قطاع الطيران عالميا من أزمات أبرزها نقص العمالة نتيجة الجائحة، رفعت فلاي دبي عدد موظفيها 20% خلال آخر 12 شهر لدعم مسار النمو، بحسب البيان.

وفي إشارة الى تحسن حركة السفر في العالم على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة، ارتفع الطلب في الشرق الأوسط على السفر الجوي 65% عن مستويات ما قبل الجائحة، وفقا لما صرح به يوم الأحد، كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

(إعداد أماني رضوان، تحرير ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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