تستهدف شركة "ذا لاند ديفلوبرز" TLD-The Land Developers المصرية، ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه ( 20.9 مليون دولار) في الإنشاءات لمشروعاتها في العاصمة الإدارية والبحر الأحمر، وفق ما قاله عمر الطيبي الرئيس التنفيذي للشركة.

وضخت الشركة خلال العام الماضي، نحو مليار جنيه أيضا في المشروعات من ناحية الإنشاءات، وقال الطيبي "(في 2023) قدرنا نضخ في حدود المليار جنيه في استثمارات المشاريع المختلفة من ناحية الإنشاءات، وعندنا خطة طموحة جدا برضه السنادي من ناحية الإنشاءات تقريبا هنضخ مليار جنيه تاني في المشاريع الموجودة".

ولدى الشركة العاملة في القطاع العقاري بمصر، مشروع "أرمونيا" السكني في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة والذي أطلقته في أغسطس عام 2021، كما تنفذ مشروع "il Bayou" في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة السياحية في محافظة البحر الأحمر في نهاية 2022 وهو يضم شقق وفيلات فندقية.

وهذا الأسبوع، أطلقت الشركة مرحلة جديدة لمشروعها "il Bayou" على مساحة 80 ألف متر، وسيتم تطويرها بالموارد الذاتية للشركة.

وقال عمر الطيبي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة الثلاثاء، إن مساحة المشروع الإجمالية أصبحت 125 ألف متر، وإن استثمارات المشروع ستصل لنحو ملياري جنيه "بنتكلم في مشروع استثماراته هتخش (ستصل) تقريبا في 2 مليار جنيه".

وحسب الطيبي، تبلغ محفظة أراضي الشركة حاليا نحو 70 فدان (تتضمن العاصمة الإدارية وسهل حشيش)، وتستهدف أن تصل هذه المحفظة إلى 100 فدان خلال سنة.

وقال الطيبي، إن الشركة، تجري حاليا مناقشات للحصول على أراضي في شرق وغرب القاهرة، ويتوقع الإعلان عنها بداية من النصف الثاني من العام الجاري.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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