تستهدف شركة "TLD" للتطوير العقاري المصرية ضخ استثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه (37.4 مليون دولار) في مشروعاتها خلال العام الجاري، بزيادة نحو 60% من 1.250 مليار جنيه تمت في 2025، وفق عمر الطيبي الرئيس التنفيذي على هامش إطلاق مشروع جديد الأحد.

تأسست الشركة عام 2019 وتعمل في التطوير العقاري والسياحي في مصر فقط، وتبلغ محفظة الأراضي التابعة 100 فدان، ولها مشروعات بشرق القاهرة في مدينة المستقبل، وسهل حشيش على ساحل البحر الأحمر، والعاصمة الإدارية الجديدة، وغرب القاهرة بمدينة الشيخ زايد.

"استثمارات السنة دي للشركة كلها تتجاوز الـ 2 مليار جنيه على متعدد المشاريع اللي موجودة،" وفق الطيبي.

وحسب الطيبي تستهدف الشركة زيادة حجم المبيعات بنحو 100% عما تم تحقيقها العام الماضي، رافضا الكشف عن الأرقام. لكنه قال إن ارتفاع المبيعات المتوقع سيكون بدعم من زيادة عدد الوحدات المباعة المتوقعة، والارتفاع المتوقع في أسعار الوحدات هذا العام بنسبة تتراوح من 15-20% عن العام الماضي.

وتخطط الشركة للحصول على أراضي جديدة في محافظة البحر الأحمر، وفق الطيبي، موضحا أن الشركة تتفاوض حاليا مع عدة جهات، بدون أن يحدد المدى الزمني المتوقع للحصول عليها.

