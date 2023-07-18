أطلق خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة مشروع "بلغيلم" السكني في أبوظبي الذي تبلغ قيمة تطويره 8 مليار درهم ( 2.17 مليار دولار).

وقالت الدار العقارية في بيان على بورصة أبوظبي إنها ستطور المشروع بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان، لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي.

ووفق البيان، سيوفر مشروع "بلغيلم"، والذي يقع شمال شرق جزيرة ياس في أبوظبي، حوالي 1743 فيلا سكنية ومرافق خدمية متكاملة.

وسيستفيد من المشروع، الذي من المتوقع الانتهاء منه عام 2026 ، المواطنين الحاصلين على قروض سكنية من هيئة أبوظبي للإسكان.

وفي مايو الماضي، اعتمد ولي عهد أبوظبي ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم إماراتي (نحو 23.3 مليار دولار) لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة بالإمارة وسط توقعات بانتعاش القطاع العقاري بالإمارات ككل.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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