تلقت هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (KAPP) عروض من 7 شركات لمشروع تطوير رئيسي على الواجهة البحرية في العاصمة الكويت.

وأوضحت الهيئة أنها أنجزت التقييم الفني وأقرت نتائج العروض المقدمة من المستثمرين المتنافسين على المشروع.

ويشمل المشروع تطوير وتحديث وصيانة وإدارة وتشغيل عقار الواجهة البحرية (المرحلة الثالثة - المنطقة الشرقية، مدينة الكويت).

وأكدت الهيئة أن جلسة فتح العروض المالية للشركات التي اجتازت مرحلة التقييم الفني ستُعقد في 21 يناير.

وسيُمهد ذلك الطريق لمرحلة التقييم المالي واختيار المستثمر المُفضل، ومن ثم إرساء المشروع على المطور الذي يُقدم أفضل عرض.

وأوضحت الهيئة أن عدة تحالفات تتنافس على المشروع، منها تحالف بقيادة شركة مباني العقارية، ويضم شركة الدرة الوطنية العقارية، وتحالف آخر بقيادة الشركة التجارية العقارية، ويضم شركة المتاجرة العقارية وشركة السالمية جروب لتنمية المشاريع.

كما يوجد تحالف آخر بقيادة شركة أركان العقارية، ويضم شركة الاستثمارات الوطنية، شركة ريل إستيت هاوس، شركة الصفاة للاستثمار، شركة البيوت القابضة، وشركة ساك الإنشائية.

ومن بين المتنافسين الآخرين: شركة العقارات المتحدة، وتحالف بقيادة الشركة الوطنية العقارية، ويضم الشركة المتحدة للخدمات الجوية، وتحالف آخر بقيادة شركة الحمراء العقارية، ويضم مجموعة الهاني، وتحالف ثالث بقيادة شركة أعيان العقارية، ويضم شركة الإنماء.

للاطلاع على التقرير الأصلي والمنشور بالإنجليزية على موقع زاوية اضغط هنا

(إعداد: فريق التحرير، ترجمة: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)