تستهدف شركة ناوي المصرية، وهي منصة استثمار عقاري، زيادة مبيعاتها في مصر خلال العام الجاري بنسبة 50% على أساس سنوي، لتصل إلى 150 مليار جنيه (2.9 مليار دولار)، كما تدرس التوسع في سوق جديد، وفق عبد العظيم عثمان الشريك المؤسس ومدير التسويق في ناوي، لزاوية عربي.

تعمل ناوي في مصر منذ 2016، وتقدم خدمات شراء وبيع وتشطيب وتأجير العقارات إضافة للوساطة العقارية، وبدأت العام الماضي العمل في الإمارات بعد الاستحواذ على حصة في شركة "سمارت كراود" للاستثمار العقاري ومقرها دبي، وفق موقعها الرسمي وبيانات صحفية.

تحدث عثمان، لزاوية عربي في مقابلة فيديو على هامش مؤتمر Portfolio Egypt 2026 الذي نظمته جريدة المال المحلية بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن كشريك المعرفة الحصري، الاثنين، تنشر لاحقا كاملة.

وردا على سؤال بشأن المبيعات المستهدفة بحلول نهاية العام الجاري قال عثمان: "150 مليار (جنيه) جوة مصر،" مشيرا إلى أن هذه المبيعات المستهدفة "50% زيادة" مقارنة بالعام الماضي 2025.

وحسب عثمان، تدرس الشركة حاليا إمكانية التوسع في سوق جديد، مضيفا "بعد الإمارات هيبقى فيه دول أخرى، أقربهم ممكن يكون المغرب أو السعودية، بس لسه مفيش قرار نهائي".

وفيما يتعلق بنشاط الشركة في الإمارات، فقد أجلت ناوي خريطة توسعها في السوق الإماراتي بسبب تداعيات حرب إيران المستمرة منذ نهاية فبراير. والإمارات واحدة من الدول الخليجية التي تضررت نتيجة تلقي هجمات إيرانية إضافة للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب.

"علشان ظروف الحرب واللي بيحصل في المنطقة.. يعني خريطة التوسع أجلناها شوية لغاية لما الأمور تستقر،" وفق عثمان.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي وأمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا