تستهدف شركة وادي دجلة للتنمية العقارية العاملة في التطوير العقاري بمصر تحقيق مبيعات بقيمة 4.6 مليار جنيه (نحو 149 مليون دولار) خلال العام الجاري، بزيادة بنحو ملياري جنيه عن مبيعات عام 2023، وفق ما قاله ريمون عهدي الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال عهدي، خلال مؤتمر صحفي للشركة يوم الاثنين، إن الشركة تخطط لتسليم 1500 وحدة بمشروعاتها المختلفة خلال العام الجاري، وذلك انخفاضا من 1600 وحدة خلال العام الماضي.

وتمتلك الشركة عدة مشروعات في مصر منها مشروع نيوبوليس في القاهرة الجديدة، وقرية بلومار العين السخنة، وقرية بلومار في سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي.

وشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، التي تأسست عام 2005، هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة وادي دجلة القابضة المصرية، التي تعمل في عدة مجالات منها الرياضة.

ودفعت الزيادات التي حدثت في تكاليف مواد البناء بنسبة بلغت 60% خلال 2023 شركة وادي دجلة للتنمية العقارية إلى تخفيض توقعاتها للتسليمات خلال العام الماضي من 2000 وحدة إلى 1600 وحدة، وفق بيان من الشركة يوم الاثنين.

وتشهد أسعار السلع ومواد البناء والمواد الخام في مصر منذ مارس 2022 ارتفاعات على إثر تخفيض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا، ومع شح السيولة الدولارية بالبلد وهو ما رفع تدريجيا سعر الصرف في السوق الموازية مقارنة بالسعر الرسمي.

وفي ظل أزمة الارتفاع المستمر للأسعار تلك، غيرت شركة وادي دجلة للتنمية العقارية استراتيجية البيع لديها، إذ أنها أصبحت الآن تحدد عدد من الوحدات التي ترغب في بيعها، وبعد بنائها تعلن عن عزمها بيع وحدات جديدة حتى تتجنب تحمل الفارق في أسعار مواد البناء، وفق الرئيس التنفيذي للشركة.

وأضاف أن الشركة تعمل أيضا على تخزين عدد من مواد البناء الأكثر تأثرا بأسعار الدولار.

ويتخطى سعر الدولار في السوق السوداء في مصر حاليا مستوى 65 جنيه للدولار الواحد، فيما يظل سعر الصرف الرسمي عند نحو 31 جنيه للدولار.

خطط مستقبلية

قال الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية إن الشركة تتفاوض الآن لشراء قطعة أرض في منطقة العين السخنة بالبحر الأحمر، رافضا الكشف عن أي تفاصيل عن هذه المفاوضات.

وأضاف عهدي أن الشركة تخطط لزيادة رأسمالها العام المقبل لتمويل التوسعات في المشروعات التي تطورها، مشيرا إلى أن حجم الزيادة والكيفية لم يتحددان بعد.

وتمتلك شركة وادي دجلة للتنمية العقارية محفظة أراضي تبلغ 5.5 مليون متر مربع، "تم تطوير ما يقرب من 70-80% منها"، ويشمل ذلك 16 مشروع، وفقا لعهدي ولبيان الشركة.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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