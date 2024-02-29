ارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة العقارية المصرية الصافية في العام الماضي بنسبة 44% على أساس سنوي مع نمو الإيرادات، وفق بيانات مرسلة لبورصة مصر الخميس.

وسجل صافي ربح الشركة خلال 2023 نحو 3.3 مليار جنيه ( 106.8 مليون دولار) مقابل 2.3 مليار جنيه في 2022.

وارتفع إجمالي الإيرادات المحققة في العام الماضي للمجموعة بنحو 43% إلى 28.4 مليار جنيه مقابل 19.9 مليار جنيه في العام السابق.

جاء ارتفاع الإيرادات مدعوما بارتفاع إيرادات النشاط العقاري بنسبة 47% إلى 21.6 مليار جنيه، والنشاط الفندقي بـ 38% إلى 3.54 مليار جنيه، وفق البيان.

وقالت الشركة إن أداء الفنادق تأثر بالأحداث الدائرة في غزة حيث أدت إلى "انخفاض جوهري في متوسط نسبة الإشغال، إلا أن التأثير الأكبر كان بفنادق شرم الشيخ بحكل قرب موقعها الجغرافي من منطقة الأحداث".

وقالت الشركة إنها خففت من تلك الآثار بفنادق القاهرة، لكن "تلك الآثار السلبية مازالت ممتدة بشرم الشيخ في ضوء استمرار النزاع بقطاع غزة".

وتأثر تدفق السياح لمصر ودول الجوار المحيطة بغزة نتيجة الحرب بين إسرائيل وحماس والتي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا