ارتفعت الأرباح الصافية لشركة إعمار للتطوير، التابعة لشركة "إعمار العقارية" الإماراتية، بنسبة 43% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بحسب إفصاح من الشركة يوم الخميس لسوق دبي المالي.

وسجلت الشركة، المتخصصة في تطوير العقارات بغرض البيع في الإمارات، أرباح صافية تقارب الـ 4.1 مليار درهم (نحو 1.1 مليار دولار) خلال أول 9 شهور من العام.

وارتفعت مبيعات إعمار للتطوير خلال التسعة أشهر الأولى من العام بنحو 25% على أساس سنوي، لتسجل 28.9 مليار درهم، مقارنة بـ 23.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ذلك الأداء يأتي نتيجة لإطلاق إعمار "الناجح" لعشرين مشروع عقاري في عدد من المجتمعات العمرانية الرئيسية، متوقعة أن تشكل تلك المشروعات "أساس قوي للإيرادات المرتقبة في المستقبل".

وانخفضت إيرادات إعمار للتطوير خلال التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة 21% على أساس سنوي، مسجلة ما يقارب 7.4 مليار درهم.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام سلمت إعمار للتطوير نحو 7,800 وحدة سكنية، وبذلك تكون الشركة سلمت حتى نهاية سبتمبر 2023 أكثر من 66 ألف وحدة سكنية منذ عام 2002.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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