سجلت مجموعة طلعت مصطفى المصرية، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري والمدرجة في البورصة المصرية، خلال النصف الأول من 2026، نمو في مبيعاتها بنسبة 3.8% على أساس سنوي، بدعم من الطلب على مشروعها بالساحل الشمالي، وفق إفصاح من الشركة للبورصة الأحد.

حققت الشركة، التي تأسست في مصر منذ أكثر من 55 سنة، مبيعات بقيمة 219.1 مليار جنيه (4.4 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2026، مقابل 211 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسهم الشركة من أكبر الأوزان على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية والتي أدرجت بها منذ 2007. وتعمل في السعودية وسلطنة عُمان + مصر.

التفاصيل والأسباب

(بحسب البيان)

جاء النمو في المبيعات مدعومًا بشكل رئيسي من المشروعات المحلية أولا ثم الإقليمية.

سجل مشروع "ساوث ميد" في الساحل الشمالي مبيعات بنحو 94 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 - مستحوذ على نحو 43% من إجمالي مبيعات المجموعة خلال النصف الأول من العام - لترتفع مبيعاته التراكمية منذ إطلاقه في يوليو 2024 إلى نحو 500 مليار جنيه.

كما سجل مشروع "ذا سباين" داخل "مدينتى"، الذي تم إطلاقه مايو الماضي بالشراكة مع البنك الأهلي المصري الحكومي وباستثمارات 1.4 تريليون جنيه، مبيعات تقارب 34 مليار جنيه.

وخارج السوق المصرية، سجل مشروع "بنان" التابع للمجموعة في السعودية مبيعات بنحو 6.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، لترتفع مبيعاته التراكمية منذ إطلاقه في مايو 2024 إلى 101 مليار جنيه.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: أمنية عاصم، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل : zawya.arabic@lseg.com)

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