وقعت شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية المصرية، اتفاقية استراتيجية مع ماجد الفطيم الإماراتية لتطوير مشروع عمراني متكامل بالقاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 3 مليار دولار، وفق بيان حكومي الأحد.

تعاونت مصر والإمارات في تطوير مشروع ضخم وقد وقعتا في 2024 اتفاقية شراكة لتأسيس مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط باستثمارات إجمالية 35 مليار دولار، فيما تتوسع الحكومة في المشروعات المماثلة مع دول أخرى حيث وقعت اتفاقية شراكة قطرية لتطوير مدينة علم الروم العام الماضي.

وماجد الفطيم واحدة من أبرز الشركات الإماراتية التي يمتد عملها لأكثر من 30 عام في تجارة التجزئة، الترفيه والتسلية، والعقارات، والتسوق، تعمل في عدة دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وتمتلك وتدير عدد من المراكز التجارية، الفنادق، والمجمعات السكنية متعددة الاستخدامات ولديها علامات تجارية بارزة مثل كارفور.

أما ميدار فتأسست عام 2006، ومتخصصة في مجال الاستثمار والتطوير العمراني، وهي المطور العام لمدن "مستقبل سيتي" و"مدى" في القاهرة الجديدة، تعمل الشركة في مصر فقط ولكن تتطلع نحو التوسع في الخارج.

ووفق البيان وتصريحات مسؤولي الشركة لإعلام محلي، سيتم تنفيذ المشروع على مساحة 553 فدان ويضم مجتمع سكني تجاري وتعليمي وترفيهي، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 3.1 مليار دولار.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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ومن المقرر تنفيذ المشروع على مراحل خلال عدة سنوات، سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منه على مساحة 200 فدان.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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