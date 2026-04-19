حقق سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة العقارية المصرية، المدرجة في البورصة المصرية، مكاسب قوية يوم الأحد، بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع جديد مع البنك الأهلي المصري الحكومي، باستثمارات 1.4 تريليون جنيه (27 مليار دولار)، وفق بيان حكومي وبيانات السوق.

وتسعى الحكومة المصرية لتعظيم مواردها واستغلال أصولها حيث وقعت في 2024، اتفاقية مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات على ساحل البحر المتوسط، باستثمارات إجمالية 35 مليار دولار، تلاها اتفاقية العام الماضي لمشروع علم الروم بالشراكة مع قطر لتأسيس مدينة متكاملة على ساحل المتوسط أيضا، باستثمارات إجمالية نحو 30 مليار دولار.

وخلال تعاملات الأحد، قفز سعر سهم المجموعة بنحو 8% وتداول عند نحو 93.4 جنيه بحلول 2:20 ظهرا بتوقيت القاهرة. كان السهم قد قفز بـ 10% في مستهل التعاملات ما دفع البورصة لوقف التداول عليه لمدة 10 دقائق.

تفاصيل عن المشروع

(وفق بيان مجلس الوزراءو إفصاح للمجموعة + تقارير إعلامية)

- المشروع "The Spine ذا سباين" بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد.

- يبلغ رأس المال المدفوع للمشروع 69 مليار جنيه.

- سيساهم البنك الأهلي بنسبة 24.5% من رأس مال المشروع.

- يتضمن المشروع مدينة متكاملة فائقة الذكاء تضم 165 برج على مساحة 2.1 مليون متر مربع داخل "مدينتي".

- تبلغ المبيعات الإجمالية المتوقعة للمشروع أكثر من 1.7 تريليون جنيه على مدار دور ة التطوير.

- من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات المتكررة من المشروع حوالي 50 مليار جنيه مصري سنويا مع اكتماله.

- سيساهم هذا المشروع بما يعادل 818 مليار جنيه كحصيلة ضريبية لصالح الموازنة العامة للدولة.

- سيوفر أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

- سيساهم بشكل مباشر بما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

