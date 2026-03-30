من المتوقع أن تستمر الإشغالات في مدينة الجونة في البحر الأحمر - التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر المدرجة بالبورصة المصرية - خلال العام الجاري، رغم التوترات الجيوسياسية المندلعة في منطقة الشرق الأوسط حاليا، وفق محمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة والعضو المنتدب لأوراسكوم للتنمية مصر، الاثنين.

جاءت تصريحات عامر، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع سكني جديد باسم Nuba، يتضمن 97 وحدة، بمبيعات متوقعة 3 مليار جنيه (54.9 مليون دولار).

"احنا متوقعين إن السنة (2026) إن شاء الله تقفل على من 76-78% كنسب إشغال للفنادق بتاعتنا، ولحد دلوقتي احنا متوقعين إن احنا هنعرف نوصل للارقام دي،" حسب عامر، مشيرا إلى أن إشغالات 2025 كانت في نطاق 75%.

وبحسب عامر، شهدت فنادق الجونة انخفاض في الحجوزات الجديدة في فنادق الجونة لشهري مارس وأبريل بسبب التوترات الناتجة عن حرب إيران، بنسب بين 7-8% لكن الحجوزات عادت مرة أخرى لمستوياتها الطبيعية.

ويبلغ عدد الغرف الفندقية في مدينة الجونة حاليا 2900 غرفة فندقية، وتستهدف الشركة إضافة 700 غرفة فندقية خلال خمس سنوات.

وتسببت الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، بهجمات إسرائيلية أمريكية ضد إيران، وتبعها هجمات إيرانية على دول خليجية، في تعطل حركة الطيران، وارتفاع أسعار النفط وارتفاع تكلفة السفر.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

