من المتوقع أن تشهد أسعار الوحدات السكنية في مصر زيادة خلال العام الجاري، لكن حجم هذه الزيادة سيعتمد على نسب التضخم المسجلة خلال العام، وفق ما قاله أيمن سامي رئيس مكتب شركة "جيه إل إل" للاستشارات العقارية في مصر.

وأضاف سامي، لزاوية عربي يوم الخميس على هامش لقاء عقدته الشركة، أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المتوقع خلال عام 2024 سيكون بوتيرة أقل من عام 2023.

وارتفعت معدلات التضخم في مصر -المعتمدة على الاستيراد- إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي مع ارتفاع أسعار السلع -وكذلك مواد البناء- في ظل شح للعملة الأجنبية وتراجع قيمة العملة المحلية.

وتسببت الضغوط التضخمية المرتفعة والطلب النشط من المشترين الذين يتطلعون إلى التحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة في ارتفاع ملحوظ في أسعار بيع وإيجار الوحدات السكنية في العاصمة القاهرة خلال 2023، لا سيما في الربع الأخير، وفق تقرير "لمحة عامة على أداء سوق العقارات في القاهرة خلال عام 2023" الصادر عن شركة "جيه إل إل" يوم الخميس.

و"جيه إل إل" هي شركة عالمية للخدمات العقارية التجارية، تأسست في المملكة المتحدة ولها مكاتب في 80 دولة، وتقدم خدمات إدارة الاستثمار في جميع أنحاء العالم.

وبحسب تقرير الشركة، فقد ارتفع متوسط أسعار البيع خلال الربع الأخير من 2023 في مدينة السادس من أكتوبر بنسبة 56% وبنسبة 63% في القاهرة الجديدة، بينما ارتفعت الإيجارات في المدينتين بنسبة 25% و30% على الترتيب.

وكشفت "جيه إل إل"، خلال لقاء الخميس، أن أسعار إعادة بيع الوحدات السكنية (Resale) في القاهرة ارتفعت خلال العام الماضي بما يتراوح بين 60 إلى 63%.

ومن المتوقع استمرار أسعار البيع في القاهرة في الارتفاع على المدى القصير إلى المتوسط، مع تعديل المطورين للأسعار لتعويض الخسائر والحفاظ على هوامش ربح جيدة للاستمرار في مشاريعهم، وذلك في ظل التوقعات باستمرار الانخفاض المحتمل في قيمة العملة وتضخم التكاليف اللاحق على مدار 2024، وفق تقرير الشركة.

وكذلك من المتوقع ارتفاع أسعار إيجارات المكاتب الإدارية عند حدوث تحرير جديد لسعر الصرف، وفق ما قاله سامي مدير مكتب "جيه إل إل" في مصر لزاوية عربي.

وتتوقع "جيه إل إل" إنجاز 33 ألف وحدة سكنية في القاهرة -أغلبها شقق سكنية ضمن مشاريع متعددة الاستخدامات- في عام 2024 مقارنة بـ 23 ألف وحدة في عام 2023.

وأشار التقرير الشركة إلى أن قطاع العقارات المصري حافظ بشكل عام على حالة الزخم الإيجابي خلال عام 2023 رغم التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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