بلغت أرباح إعمار العقارية العائدة على المساهمين في العام 2022 نحو 6.8 مليار درهم (1.9 مليار دولار) بزيادة 80% عن العام 2021، بحسب بيان نشره سوق دبي المالي يوم الثلاثاء.

وإعمار هي شركة عقارية إماراتية مدرجة ببورصة دبي، وهي من أكبر المطورين العقاريين في الإمارات، ولديها العديد من المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، ولديها محفظة أراض تصل إلى 1.7 مليار قدم مربعة في الإمارات وخارجها.

وبلغت المبيعات العقارية نحو 35.1 مليار درهم إماراتي خلال 2022، بعد إطلاق مشاريع جديدة، بحسب البيان.

زادت جائحة كورونا من حدة الضغوط على القطاع العقاري في دبي حيث بقي العرض يفوق الطلب على الوحدات السكنية لعدة سنوات لكن تحسن القطاع بعد أن خففت دبي القيود المرتبطة بالجائحة بشكل أسرع من معظم مدن العالم.

وتضم إعمار تحت مظلتها عدد من الشركات مثل إعمار للتطوير وإعمار الدولية، وإعمار لإدارة مراكز التسوق.

ويعتبر برج خليفة في دبي من أبرز المشاريع التي طورتها إعمار.

في ما يلي إنفوجرافك عن أرباح إعمار العقارية:

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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