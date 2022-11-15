ارتفعت أرباح شركة التطوير العقاري إعمار مصر للتنمية التابعة لشركة إعمار العقارية الإماراتية، نحو 20% لتصل إلى 1.8 مليار جنيه (73.6 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب القوائم المالية المجمعة والمفصح عنها الثلاثاء للبورصة المصرية.



وبلغت إيرادات إعمار مصر 4.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام بنمو سنوي 23.7%.



وخلال الشهور التسعة الأولى من العام بلغ صافي الربح للشركة 4.9 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جينه بارتفاع نسبته 75%، فيما بلغت الإيرادات 11.7 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه بزيادة نحو 54%.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ياسمن صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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