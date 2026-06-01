حصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري والمدرجة في البورصة المصرية، على رخصة الاستثمار في العراق لتطوير مشروع متكامل في جنوب غرب بغداد بمبيعات إجمالية تراكمية متوقعة بقيمة 18.8 مليار دولار، وفق بيان طلعت مصطفى للبورصة الاثنين.

تعمل طلعت مصطفى التي تأسست في مصر منذ أكثر من 55 سنة في تطوير المشروعات العقارية والسياحية والفندقية، وهي مدرجة في البورصة المصرية منذ عام 2007، في السعودية وسلطنة عُمان.

ووفق البيان، يأتي مشروع المجموعة في العراق ضمن استراتيجيتها للتوسع الإقليمي بما يعزز تنوع مصادر الإيرادات العقارية والإيرادات المتكررة المقومة بالعملة الأجنبية، حيث ستستفيد من إمكانيات النمو في سوق العقارات العراقية بدعم من الطلب المحلي.

ما تفاصيل مشروع المجموعة الجديد بالعراق؟

( وفق البيان)

- سيمتد المشروع الجديد على مساحة 12.8 مليون متر مربع، ما يضيف 3.58 مليار دولار لحجم محفظة الأراضي الإجمالية للمجموعة ويرفعها لـ 128 مليون متر مربع.

- سيكون المشروع عبارة عن مجتمع عمراني ذكي ومستدام في بغداد، ويضم نحو 43 ألف وحدة سكنية، متوقع أن تستوعب نحو 250 ألف نسمة عند الاكتمال.

- يتوقع المشروع إجمالي مبيعات تراكمية تبلغ نحو 18.8 مليار دولار، وإيرادات متكررة سنويا بنحو 108 مليون دولار عند اكتمال المشروع من الأصول الإيجارية والفندقية.

- لم يذكر البيان التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع، الذي يتوقع أن تمتد فترة تطويره لنحو 16 عام، مع بيع كامل الوحدات خلال 12 عام، مما يحقق عوائد طويلة الأجل.

إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي

