وقعت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المصرية، عقد بقيمة 350 مليون جنيه ( 17.8 مليون دولار) مع دار المعمار للمقاولات، لتنفيذ أعمال وبناء 13 مبنى في مشروع ليك بارك تاج سيتي، حسب بيان من الأولى للبورصة المصرية الأربعاء.

ووفقا للعقد ستتولى شركة المقاولات المصرية، تنفيذ المباني وأعمال الكهرباء والسباكة، وتبلغ مدة المشروع 18 شهر.

ومشروع ليك بارك تاج سيتي، شرق القاهرة، هو مشروع سكني ويأتي ضمن مشروع شركة مدينة نصر "تاج سيتي" والذي يصل حجم مبيعاته الإجمالية 11.8 مليار جنيه (599 مليون دولار) وينفذ على مساحة 3.5 مليون متر مربع.

ومدينة نصر للإسكان، هي شركة تطوير عقاري، تأسست عام 1959، ولديها محفظة أراضي تصل لـ 9 مليون متر مربع، ولديها 8 مشروعات في مصر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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